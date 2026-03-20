Власти Кубани усилили ветеринарный контроль транспорта на дорогах

Госветслужба и полиция в Краснодарском крае на фоне проблем с заболеваниями сельхозживотных в других регионах России усилили досмотр транспорта, который они совместно круглосуточно ведут на дорогах. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

По данным ведомства, с начала года в порядке ветеринарного контроля в крае было проверено 17,4 тыс. машин. По итогам этой работы было выявлено 70 нарушений ветеринарных правил. В частности, была пресечена незаконная перевозка свыше 600 голов сельхозживотных и 30,8 т сельхозпродукции.

Эта работа ведется в рамках общего усиления ветеринарного контроля в регионе для предотвращения вспышек болезней животных.

Ранее власти Кубани сообщали, что в рамках в рамках обеспечения ветеринарной безопасности в крае проводят иммунизацию животных против карантинных и особо опасных болезней, в том числе общих для животных и человека. Организуют вакцинацию сельхозживотных против сибирской язвы и ящура, а птицы — против высокопатогенного гриппа.

Случаи пастереллеза в Сибири начали фиксироваться с конца 2025 года. В Республике Алтай на середину января было 2 тыс. заболевших животных. Но 3 марта ограничения постепенно начали снимать, были разрешены забой скота и продажу мяса. В начале недели (16 марта) в Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массового распространения бешенства и пастереллеза. Это произошло уже после того, как местные власти начали уничтожать животных, и многие фермеры в результате полностью лишились своих стад. Ограничения действуют в Забайкалье и Бурятии. Ограничить ввоз сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения из регионов, неблагополучных по ящуру, сибирской язве и бруцеллезу, планируют в Татарстане. Порядка 150 голов животных из-за вспышек опасных заболеваний пало в Удмуртии.

Михаил Волкодав