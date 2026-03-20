В Башкирии с владельца участка взыскали 110 тысяч рублей за гибель скота

Суд в Абзелиловском районе обязал собственника участка выплатить владельцам погибших коров 110 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Башкирии.

В июле 2025 года погибли несколько коров, принадлежащих местным жителям. Проверка районной прокуратуры установила, что животные отравились веществом, которое использовалось при строительстве дома на неогороженном земельном участке.

Прокуратура обратилась с исковым заявлением, которое суд удовлетворил.

Майя Иванова