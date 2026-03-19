Хроника боевых действий 19 марта

Нефтегазовая корпорация Катара Qatar Energy сообщила о новом ракетном обстреле объектов производства сжиженного природного газа. Был поврежден катарский завод Pearl GTL британской компании Shell по переработке газа в жидкое топливо. Накануне Иран ударил по промышленному комплексу Рас-Лаффан в Катаре, где находится крупнейшее в мире предприятие по производству СПГ.

В Саудовской Аравии были атакованы НПЗ Samref в порту Янбу и нефтехимический комплекс в Джубайле. После удара в Янбу приостановлена погрузка нефти.

В ОАЭ атаковано газовое месторождение Аль-Хосн, власти страны также сообщили, что силы ПВО страны сбили ракеты, которые были направлены на газовые объекты в Хабшане и нефтяное месторождение Баб. Работа газоперерабатывающего завода в Хабшане приостановлена.

В Катаре был атакован нефтехимический комплекс в городе Месаид, в Кувейте после удара беспилотника пожар вспыхнул на НПЗ в нефтяном порту Абдалла.

Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Израиль больше не будет наносить удары по объектам иранского газового месторождения Южный Парс в провинции Бушер, где содержится 8% мировых запасов газа.

Израиль сообщил об атаках на иранскую базу и военные корабли в портовом городе Бендер-Энзели, но опроверг удары в районе АЭС «Бушер». США нанесли авиаудары в Ираке по военизированным группировкам, связанным с Ираном. Американские ВВС начали применять в ходе операции штурмовики A-10 и ударные вертолеты AH-64 Apache.