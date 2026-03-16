Теннисные рейтинги
Рейтинг ATP
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13 550 баллов. 2 (2). Янник Синнер (Италия) — 11 400. 3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 5370. 4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4905. 5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4365. 6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) — 4185. 7 (7). Тейлор Фриц (США) — 4170. 8 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4000. 9 (8). Бен Шелтон (США) — 3860. 10 (11). Даниил Медведев (Россия) — 3610. 11 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 3385. 12 (13). Каспер Рууд (Норвегия) — 2715. 13 (12). Якуб Меншик (Чехия) — 2650. 14 (15). Флавио Коболли (Италия) — 2520. 15 (16). Карен Хачанов — 2410. 16 (17). Андрей Рублев (оба — Россия) — 2400. 17 (19). Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 2260. 18 (21). Лучано Дардери (Италия) — 2084. 19 (20). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 2020. 20 (22). Фрэнсис Тиафо (США) — 1920.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11 025 очков. 2 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7783. 3 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7413. 4 (4). Кори Гауфф — 6748. 5 (5). Джессика Пегула — 6678. 6 (6). Аманда Анисимова (все — США) — 6180. 7 (7). Джасмин Паолини (Италия) — 4232. 8 (9). Элина Свитолина (Украина) — 4020. 9 (10). Виктория Мбоко (Канада) — 3351. 10 (8). Мирра Андреева — 3066. 11 (11). Екатерина Александрова (обе — Россия) — 2918. 12 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2803. 13 (14). Линда Носкова — 2801. 14 (13). Каролина Мухова (обе — Чехия) — 2668. 15 (16). Наоми Осака (Япония) — 2434. 16 (17). Клара Таусон (Дания) — 2095. 17 (18). Ива Йович — 2070. 18 (15). Мэдисон Кис (обе — США) — 2026. 19 (21). Элизе Мертенс (Бельгия) — 1936. 20 (20). Диана Шнайдер — 1898. 21 (22). Анна Калинская — 1868. 22 (19). Людмила Самсонова — 1845… 57 (56). Вероника Кудерметова — 1090… 71 (71). Оксана Селехметьева — 912… 74 (86). Анастасия Захарова — 899… 92 (94). Анна Блинкова (все — Россия) — 820…
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.