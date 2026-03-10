Имущество нижегородского судьи на 166 млн рублей изъяли в доход государства

Волжский городской суд Волгоградской области 10 марта принял решение изъять в доход государства имущество судьи Нижегородского областного суда в отставке Виктора Фомина на общую сумму 166 млн руб. По данным объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, в список изъятого вошли 35 объектов недвижимости и автомобиль BMW X6, оформленные на родственников Виктора Фомина.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее по поручению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова Высшая квалификационная коллегия судей РФ направила в Генпрокуратуру материалы в отношении Виктора Фомина для предъявления ему антикоррупционного иска и изъятия активов.

Из материалов дела следует, что Виктор Фомин, будучи судьей, нарушал запреты и ограничения, установленные законодательством РФ о противодействии коррупции. На непредусмотренные законом доходы он приобретал дорогостоящие активы в Москве, Московской, Саратовской и Ростовской областях.

Купленные на нетрудовые доходы земельные участки, жилые и нежилые помещения, а также автомобили судья оформлял на родственников, чтобы скрыть свое истинное материальное положение.

Суд установил, что формальная регистрация активов на третьих лиц использовалась Виктором Фоминым для того, чтобы обойти требования закона о декларировании доходов и не предоставлять сведения об источниках происхождения капиталов.

Исследовав материалы дела, суд принял решение в полном объеме удовлетворить требования Генпрокуратуры.

Андрей Репин