Главные новости за 2–8 марта. Кубань, Крым, Адыгея

В Новороссийске тушили пожар на топливном терминале, произошедший в результате атаки беспилотников в ночь на 2 марта. Кроме того, в городе от атаки пострадали семь человек. Пятеро были доставлены в медучреждения с травмами средней и легкой степени тяжести. Повреждены 76 частных домов и 109 квартир в 38 многоквартирных домах.

В ночь на воскресенье от атаки БПЛА пострадала Армавирская нефтебаза. Из-за падения на территорию предприятия обломков БПЛА там произошел пожар, который удалось ликвидировать только к утру.

В воскресенье в Туапсе, Новороссийске, Анапе, Сочи, Геленджике звучали сирены, предупреждающие об угрозе атаки БПЛА. Власти Новороссийска вечером объявили о том, что военные отражают атаку беспилотников

На Кубани стартовала весенняя посевная кампания. В этом году под яровые культуры в регионе выделили около 1,8 млн га.

Компании из Новороссийска и Краснодара обвиняют в хищении 67 млн руб. у «Росатома». Ленинский районный суд Ставрополя заключил под стражу директора ООО «ДорМост» и управляющего ООО «СтройЮгРегион», обвиняемых в хищении средств при строительстве подъездных и внутриплощадных дорог Кузьминской ветровой электростанции (ВЭС) в Кочубеевском муниципальном округе.

Октябрьский районный суд Краснодара по иску прокуратуры края обратил в доход государства имущество и денежные средства экс-первого замминистра природных ресурсов региона Александра Каинова на общую сумму свыше 100 млн руб.

Бывший заместитель главы Брюховецкого района Виталий Бандуров предстанет перед судом по обвинению в превышении полномочий, связанному с распоряжением земельными участками, предназначавшимися для участников СВО и их семей.

Московский городской суд не удовлетворил апелляции прокуратуры и защиты и оставил в силе приговор стендап-комику родом из Ейска Артемию Останину (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденному за оскорбление чувств верующих и возбуждение ненависти.

Арбитражный суд Краснодарского края (АС Кубани) приостановил рассмотрение экологического иска минприроды Кубани к АО «Фирма "Сочинеруд"» на 1,2 млрд руб. из-за расследования уголовного дела.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа завершил дело о взыскании Минобороны миллиардной неустойки за просрочку в сдаче многоквартирного дома для военнослужащих в Краснодаре с местного девелопера ООО «Кубанькапстрой».

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (15ААС) поддержал решение кубанского арбитража, обязавшего регионального мусорного оператора АО «Крайжилкомресурс» (КЖКР) выплатить подрядчику ООО «ПрофиСервис» 824 млн руб. за работы по вывозу мусора в Сочи в 2021 году.