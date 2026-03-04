Компании из Новороссийска и Краснодара обвиняют в хищении 67 млн рублей у «Росатома»

Ленинский районный суд Ставрополя заключил под стражу директора ООО «ДорМост» и управляющего ООО «СтройЮгРегион», обвиняемых в хищении 67 млн руб. при строительстве подъездных и внутриплощадных дорог Кузьминской ветровой электростанции (ВЭС) в Кочубеевском муниципальном округе. Меру пресечения установили на один месяц 12 суток — до 16 апреля 2026 года. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, сообщает «Ъ-Кавказ».

Следствие утверждает, что обвиняемые совместно с неустановленными лицами завысили стоимость строительно-монтажных работ по договору с АО «ВетроОГК-2», дочерней структурой АО «Росатом Возобновляемая энергия». Полученные средства потрачены по собственному усмотрению.

Кузьминская ВЭС мощностью 160 МВт начала поставки электричества в 2023 году и входит в масштабные проекты «Росатома» по развитию возобновляемой энергетики в Ставропольском крае. Превышение сметы на 67 млн руб. составило значительную долю контракта и нанесло ущерб бюджету госкорпорации.

Суд изучил материалы дела и заслушал следователя, обвиняемых и их защитников. Постановления пока не вступили в законную силу, защита может обжаловать их в вышестоящей инстанции.

Компании «СтройЮгРегион» (Новороссийск) и «ДорМост» (Краснодар) специализируются на дорожном строительстве и участвуют в тендерах на региональные и федеральные объекты, включая энергетическую отрасль. После арестов директоров работа по проекту ВЭС, вероятно, приостановлена до назначения новых представителей подрядчиков. «Росатом» усилил контроль за подрядчиками на всех ветропарках края.

Дело демонстрирует риски коррупции в возобновляемой энергетике: несмотря на инвестиции госкорпорации в объеме 270 млрд руб. до 2030 года, подрядчики нередко завышают сметы. Следствие продолжает устанавливать полный объем ущерба и причастность остальных участников.

Вячеслав Рыжков