В Сочи включены сирены: власти предупреждают об угрозе атаки беспилотников

На территории Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, в городе работают сирены. Об этом глава Сочи сообщил в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители и гости курорта Сочи. Сегодня праздничный день, но сейчас необходимо покинуть набережные и укрыться в безопасных местах, пока в городе не станет спокойно»,— написал мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Ранее об угрозе атаки БПЛА предупредили власти Туапсе, Новороссийска, Анапы и Геленджика.

Михаил Волкодав