Имущество экс-замминистра природных ресурсов Кубани Каинова обратили в доход РФ

Октябрьский районный суд Краснодара по иску прокуратуры края обратил в доход государства имущество и денежные средства экс-первого замминистра природных ресурсов региона Александра Каинова на общую сумму свыше 100 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В суде установлено, что, замещая указанную должность, экс-чиновник фактически использовал свои полномочия для личного обогащения и приобретал имущество на неподтвержденные доходы.

В результате с ответчиков в пользу Российской Федерации взысканы земельный участок площадью 600 кв. м, машино-место, три квартиры общей площадью 405,5 кв. м, а также четыре премиальных автомобиля. Общая стоимость обращенного в доход государства имущества составляет 76,7 млн руб. Кроме того, с бывшего первого замминистра природных ресурсов и членов его семьи взыскали денежные средства в размере 29,8 млн руб.

Судебное решение подлежит немедленному исполнению.

Алина Зорина