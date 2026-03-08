Окружной суд завершил дело о миллиардной неустойке за несданный дом для военных

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа завершил дело о взыскании Минобороны миллиардной неустойки за просрочку в сдаче многоквартирного дома для военнослужащих в Краснодаре с местного девелопера ООО «Кубанькапстрой». Судебный акт опубликован в картотеке инстанции.

Речь идет о проекте строительства 362-квартирного жилого дома для военнослужащих на проспекте им. Писателя Знаменского в Почтовом районе кубанской столицы (Гидрострой).

Объект возводился по госконтракту, заключенному оборонным ведомством с ЗАО «Кубанькапстрой». Квартиры должны были быть военным «под ключ». Но затем девелопер ушел в банкротство, и в 2015 году Минобороны обратилось к нему с иском о передаче незавершенной работы.

Дело закончилось заключением мирового соглашения, по которому ЗАО признало за собой долг в 230 млн руб., возникший из-за незавершенного строительства. Ввиду того, что застройщик не мог завершить объект, было решено передать его на достройку ООО «Кубанькапстрой» вместе с правами на землю (их передачу новому застройщику гарантировали местные власти). Готовый на 7,5 тыс. кв. м жилья дом планировалось сдать к концу 2018 года. Стройка велась исходя из стоимости 1 кв. м в 30,5 тыс. руб., за просрочку предполагалась неустойка. Взамен Минобороны уменьшило свои требования в реестре кредиторов банкротящегося ЗАО «Кубанькапстрой».

Однако и новый застройщик не смог завершить строительство, и в августе 2022 года Минобороны взыскало с него неустойку и проценты на 150 млн руб. за один год. Но и это не смогло исправить ситуацию. Суд тогда установил, что обязательства перед Минобороны по передаче дома для военных не были исполнены. Минувшим летом ведомство добилось взыскания с ООО «Кубанькапстрой» свыше 1 млрд руб. за период с 2021 по 2024 годы.

В ходе пересмотром это решение претерпевало некоторые изменения, однако, в целом, существенно сумма взыскания не изменилась.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что сейчас разрешение на строительство передано ООО СЗ «Краснодарстройсервис». По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году компания показала убыток в 1,8 млн руб.

Михаил Волкодав