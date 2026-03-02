В Новороссийске потушили пожар на топливном терминале

Возгорание на топливном терминале в Новороссийске, произошедшее в результате атаки беспилотников в ночь на 2 марта, ликвидировали. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Площадь пожара на объекте составила 120 кв. м. В тушении были задействованы 38 специалистов и 10 единиц техники.

«Ъ-Кубань» писал, что в Новороссийске в результате атаки беспилотных летательных аппаратов этой ночью пострадали семь человек. Двое получили медицинскую помощь на месте, а пять человек были госпитализированы, у них травмы средней и легкой степени тяжести.

Алина Зорина