Суд обязал КЖКР выплатить 824 млн рублей подрядчику за вывоз мусора в Сочи

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (15ААС) поддержал решение кубанского арбитража, обязавшего регионального мусорного оператора АО «Крайжилкомресурс» (КЖКР) выплатить подрядчику ООО «ПрофиСервис» 824 млн руб. за работы по вывозу мусора в Сочи в 2021 году. Сведения об этом опубликованы в картотеке инстанции.

«ПрофиСервис» в 2021 году осуществлял вывоз мусора на территории Сочи по договору с КЖКР. Свои обязательства в период с сентября по декабрь подрядчик исполнил выполнил в полном объеме. Однако регоператор отказался оплачивать услуги, сославшись на несоответствие представленных объемов.

Суд пришел к выводу, что территориальная схема обращения с отходами, заложенная в основу контракта на 2021 год, не соответствовала реальности. Фактическое накопление мусора в Сочи оказалось значительно больше плановых показателей. Причиной этому стал прирост населения, увеличения числа организаций и большой приток туристов в период закрытия границ из-за пандемии коронавируса. В связи с этим стороны подписали допсоглашение, увеличивающее объем контракта.

Эксперты пришли к выводу, что за спорный период было вывезено без малого 1 млн кубометров ТКО, по тарифу контракта сумма за услугу превысила 749 млн руб. В итоге с КЖКР было взыскано 749 млн руб. основной задолженности по контракту и почти 75 млн руб. неустойки.

Это решение регоператор обжаловал. Однако апелляционный суд постановил оставить решение кубанского арбитража без изменения.

Михаил Волкодав