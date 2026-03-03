После атаки БПЛА в Новороссийске повреждены 76 частных домов и 109 квартир

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Новороссийск с 1 по 2 марта повреждены 76 частных домов и 109 квартир в 38 многоквартирных домах, сообщил глава города Андрей Кравченко. В Восточном районе полностью сгорели три частных дома, осложненная ситуация также в Мысхако. Наибольшее количество пострадавших объектов зафиксировано в Южном районе, где продолжаются обходы домов.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам господина Кравченко, город окажет собственникам всевозможное содействие, в том числе помощь в восстановлении сгоревших документов. Рассматривается привлечение строительных компаний и бизнес-сообщества для ускорения восстановления имущества.

Городские службы, управляющие компании и волонтеры завершили уборку территории вокруг пострадавших объектов: очищены сгоревшие элементы домов, убран мусор, осколки и поваленные деревья. В районных администрациях ведется сбор документации для предоставления материальной помощи пострадавшим.

Размер единовременной выплаты на каждого пострадавшего составляет 15 675 руб. Компенсация за частичную утрату имущества первой необходимости установлена в размере 78 375 руб., за полную — 156 750 руб. Собственникам жилья предусмотрены выплаты на капитальный ремонт по 9 000 рублей за квадратный метр. При причинении легкого вреда здоровью выплата составляет 313 500 руб., при тяжком или средней тяжести — 627 000 руб. В случае гибели человека предусмотрена единовременная выплата в размере 1 567 500 руб.

Вячеслав Рыжков