Экс-замглавы Брюховецкого района судят за историю с землей для участников СВО

Бывший заместитель главы Брюховецкого района Виталий Бандуров предстанет перед судом по обвинению в превышении полномочий (ст. 286 ч. 3 п. "е" УК РФ), связанному с распоряжением земельными участками, предназначавшимися для участников СВО и их семей. Сведения о начале слушаний 12 марта опубликованы на сайте районного суда.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как следует из материалов обвинения, в 2023 году район нашел и сформировал на территории станицы Брюховецкая 12 земельных участков площадями по 25 соток каждый для их предоставления военнослужащим. Планировалось, что это будут участники СВО.

Однако в какой-то момент заявление об их предоставлении под огородничество подало лицо, не относящееся к это категории. Ввиду того, что в некие базы документов не были внесены данные об упразднении для этой земли такого вида разрешенного использования, замглавы якобы допустил передачу их заявительнице, говорится в материалах. На следующем этапе планировалась льготная приватизация этих наделов. Следствие считает, что эта ошибка носила умышленный характер и имела корыстные мотивы.

Другой бывший замглавы района Вадим Рогачев рассказал «Ъ-Кубань», что отказался участвовать в этой сделке, уйдя на больничный, предупредив коллег о ее опасности. Кроме того, согласно предоставленным им документам, Следственный комитет по этой истории продолжил проверку и в отношении главы района.

В администрации муниципалитета пока не ответили на запрос издания о судьбе этой земли.

Агнесса Веснушкина