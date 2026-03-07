Мосгорсуд признал законным приговор стендап-комику Артемию Останину

Московский городской суд не удовлетворил апелляции прокуратуры и защиты и оставил в силе приговор стендап-комику родом из Ейска Артемию Останину (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденному за оскорбление чувств верующих и возбуждение ненависти.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, решение Мещанского районного суда от 4 февраля оставлено без изменений в части срока назначенного наказания.

Приговором суда первой инстанции Артемий Останин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, оскорбляющие религиозные чувства верующих) и п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, совершенные с угрозой применения насилия). Ему назначено наказание в виде 5 лет и 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 300 тыс. руб. и трехлетний запрет на администрирование интернет-ресурсов.

В апелляционной жалобе прокуратура требовала увеличить срок наказания на два месяца, защита настаивала на оправдании осужденного и отмене приговора. Сам Артемий Останин вину не признал.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении комика послужило его выступление, в котором он рассказал о встреченном им в метро безногом мужчине, сопроводив свое повествование неоднозначными шутками. Позже эксперты усмотрели в словах фигуранта разжигание ненависти по отношению к инвалидам.

Второй эпизод связан с выступлением комика 7 марта прошлого года на Садовой-Черногрязской улице в Москве. Подсудимый философствовал об Иисусе, что вызвало обвинения в «оскорблении религиозных чувств верующих». Обвинение утверждает, что его действия выражали «явное неуважение к обществу» и «глумление над ключевой фигурой христианства».

