Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Новороссийск выросло до 7

В Новороссийске по уточненным данным в результате атаки БПЛА пострадали семь человек. Об этом сообщил кубанский оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным краевого министерства здравоохранения, двое пострадавших получили медицинскую помощь на месте, госпитализация им не потребовалась. Еще пять человек доставлены в медучреждения, у них травмы средней и легкой степени тяжести. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме.

Параллельно в городе продолжается тушение пожара на топливном терминале. Огонь охватил 120 кв. м после атаки БПЛА. К ликвидации ЧС привлечены 25 человек и 9 единиц техники, в том числе сотрудники краевого ГУ МЧС.

Вячеслав Рыжков