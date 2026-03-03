В Краснодарском крае началась весенняя посевная кампания

На Кубани стартовала весенняя посевная кампания. В этом году под яровые культуры в регионе выделили около 1,8 млн га. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, первыми к полевым работам приступили аграрии Абинского, Лабинского, Тихорецкого и Калининского районов. Специалисты начали с зернового гороха, на очереди — пшеница, рис, подсолнечник и сахарная свекла.

«Наши аграрии полностью обеспечены семенами и техникой. На предпосевном совещании обсуждали, как эффективно провести весенние полевые работы, какие могут быть риски и как их избежать. Помощь селянам всегда готовы оказать наши ученые. Рассчитываем собрать достойный урожай», — отметил Вениамин Кондратьев.

Площадь сева яровых сохранили на уровне прошлого года. Больше всего полей отводится под подсолнечник — 479,3 тыс. га. Кукурузу посеют на 369,5 тыс. га, сахарную свеклу — на 226 тыс. га. Около 145 тыс. га составит площадь сева сои, а 99,7 тыс. га будет отведено под рис. Для овощных культур и картофеля выделили 89,3 тыс. га.

В эту посевную кампанию на полях будет работать почти 36 тыс. единиц техники. В крае показатель энергообеспеченности сельхозорганизаций один из самых высоких в РФ — 203,4 лошадиных сил на 100 га. Также в регионе имеется достаточный запас горюче-смазочных материалов.

Алина Зорина