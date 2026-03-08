Слушания по миллиардному иску к «Сочинеруд» приостановлены из-за уголовного дела

Арбитражный суд Краснодарского края (АС Кубани) приостановил рассмотрение экологического иска миприроды Кубани к АО «Фирма “Сочинеруд”» из-за расследования уголовного дела. Сведения об этом опубликованы в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Краевое ведомство подало к компании иск о взыскании ущерба, причиненного недрам Сочинского национального парка еще в мае 2021 года. Минприроды заявило, что в границах земельного участка нацпарка был выявлен отработанный участок недр (400 м Х 80 м Х 40 м) с северной части Каменского месторождения. Согласно акту замера, объем добытого полезного ископаемого известняка составил 1,8 млн кубометров. Как следует из материалов дела, эта земля является федеральной собственностью и относится к землям особо охраняемых территорий и объектов.

Это дело прошло уже несколько кругов : минприроды неоднокартно отказывалось в удовлетворении иска, впоследствии дело возвращалось на новое рассмотрение.

На очередном круге: АС Кубани принял решение о приостановке арбитражного производства до завершения расследования уголовного дела о хищении, возбужденного в 2019 по факту незаконной разработки карьера (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Основанием для открытия дела послужили данные о том, что некие лица, допущенные на горный отвод Каменского горного месторождения известняка, допустили незаконную выборку указанного полезного ископаемого, в результате чего государству причинен ущерб на сумму 1,2 млрд руб.

Так как результаты расследования и уголовного судебного процесса будут иметь преюдициальное для арбитражного спора, АС Кубани принял решение приостановить слушания.

Однако расследование этого уголовного дела протекает не без сложностей. С 2019 года оно трижды закрывалось следствием в связи с отсутствием события преступления, но затем снова возобновлялось.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Сочинеруд» зарегистрировано в 1993 году в Сочи. Основной вид деятельности предприятия — добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. Выручка фирмы в 2024 году составила 187,8 млн руб., по итогам года компания показала убыток в 9,4 млн руб. Руководителем компании является Асланбек Пинов.

Михаил Волкодав