Главные новости за выходные 28 ферваля – 1 марта

28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану. Ка кстало известно на следующий день, при ударах погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько его родственников. Великий аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля. Членом Руководящего совета Ирана назначен аятолла Алиреза Арафи. МИД Ирана сообщил, что нового верховного лидера могут избрать в ближайшие пару дней.Президент США Дональд Трамп пообещал, что операция будет продолжатся еще неделю. Совбез ООН провел по фатку конфлитка срочно заседание. Президенет РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью аятоллы Хаменеи.

Иран в ответ на удары США и Израиля начал операцию «Правдивое обещание 4», нанеся удары по Израилю и американским базам в регионе. Ударам, помимо прочего, побверглись Дубай и Абу-Даби. КСИР сообщил об ударах по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln. Также сообщалось об ударах по штаб-квартире ЦАХАЛ и по 27 военным базам США. Власти Ирана также заявили, что один из ударов США и Израиля пришелся по школе в городе Минаб провинции Хормозган. Погибли сотни детей.

Минтранс РФ сообщил, что на 1 марта отменены 62 рейса между Россией и государствами Ближнего Востока. По сообщению АТОР, от 6 до 8 тыс. российских туристов с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива не могут вернуться в Россию из-за закрытия воздушного пространства в регионе. Около 20 тыс. российских туристов, чьи обратные рейсы отменены или пропущены, находятся в ОАЭ. Департамент культуры и туризма Абу-Даби поручил отелям продлевать проживание гостям, у которых закончился оплаченный срок, но которые не могут вылететь из-за ограничений на перелеты.

Вооруженные силы Бельгии при поддержке французских военных перехватили нефтяной танкер, предположительно принадлежащий к так называемому теневому флоту. Как сообщает RTBF, речь про танкер Ethera. При этом посольство РФ заявило, что не получало уведомлений от Бельгии о задержании танкера.

Восемь стран ОПЕК+, включая Россию, приняли решение нарастить добычу нефти на 206 тыс. баррелей в сутки в апреле 2026 года. С января по март 2026 года действовала пауза в увеличении добычи.