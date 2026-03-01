КСИР заявил об ударе по штаб-квартире ЦАХАЛ и по 27 военным базам США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил ракеты и беспилотники по израильским и американским военным объектам. По данным воинского формирования, снаряд достиг здания генерального штаба ЦАХАЛ. Также, как утверждают в КСИР, были атакованы 27 американских баз на Ближнем Востоке. Информацию передает Tasnim.

Фото: Morteza Nikoubazl / NurPhoto / Getty Images Командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-лейтенант Мохаммад Пакпур убитый в ходе операции США и Израиля в Иране

В корпусе заявили, что им удалось поразить авиабазу ВВС Израиля Тель-Ноф, правительственный комплекс в центре Тель-Авива Кирия, где и расположена база Генерального штаба ЦАХАЛ, а также крупный комплекс оборонной промышленности.

«Вооруженные силы Исламской Республики Иран не позволят прекратиться звукам сирен тревоги на оккупированных территориях и американских базах, и путем последовательных, карающих ударов реализуют новый, жесткий этап мести»,— заявили в КСИР.

Ранее в КСИР заявляли, что Иран начинает «самую ожесточенную наступательную операцию» в истории страны. Это, сообщали в корпусе, будет ответом на гибель аятоллы Али Хаменеи.