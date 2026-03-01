Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
КСИР заявил об ударе по штаб-квартире ЦАХАЛ и по 27 военным базам США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил ракеты и беспилотники по израильским и американским военным объектам. По данным воинского формирования, снаряд достиг здания генерального штаба ЦАХАЛ. Также, как утверждают в КСИР, были атакованы 27 американских баз на Ближнем Востоке. Информацию передает Tasnim.

В корпусе заявили, что им удалось поразить авиабазу ВВС Израиля Тель-Ноф, правительственный комплекс в центре Тель-Авива Кирия, где и расположена база Генерального штаба ЦАХАЛ, а также крупный комплекс оборонной промышленности.

«Вооруженные силы Исламской Республики Иран не позволят прекратиться звукам сирен тревоги на оккупированных территориях и американских базах, и путем последовательных, карающих ударов реализуют новый, жесткий этап мести»,— заявили в КСИР.

Ранее в КСИР заявляли, что Иран начинает «самую ожесточенную наступательную операцию» в истории страны. Это, сообщали в корпусе, будет ответом на гибель аятоллы Али Хаменеи.

Операция Израиля и США в Иране

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Международный аэропорт Бейрута

Фото: Hassan Ammar / AP

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Фото: Reuters

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Фото: Toby Melville / Reuters

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Фото: ISNA / AP

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

