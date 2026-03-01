Совбез ООН начал срочное заседание из-за войны в Иране
Совет безопасности ООН начал проведение срочное заседание из-за ударов США и Израиля по Ирану. Его инициаторами были Россия и Китай, Франция, Бахрейн и Колумбия. Трансляция на русском языке идет в Telegram-канале постпредства России при ООН.
Россия будет требовать от США и Израиля немедленно прекратить военные действия и призовут встать на путь политико-дипломатического урегулирования.
В постпредстве называли атаку Израиля и США нарушением принципов и норм международного права. Там заявляли, что Россия готова оказывать все необходимое содействие в процессе урегулирования конфликта.
