Минтранс собщил об отмене 62 рейсов между Россией и ближневосточными странами

Минтранс РФ и Росавиация корректируют расписание полетов в связи с закрытием воздушного пространства в странах Ближнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба министерства. По данным на утро 1 марта, отменены 62 рейса между Россией и государствами региона.

Российские авиакомпании отменили 38 рейсов, иностранные — 31. Более 75% отмен пришлось на рейсы из РФ в ОАЭ и обратно.

Перевозчики работают с пассажирами, чтобы минимизировать неудобства. Пассажиры отмененных рейсов размещены в гостиницах или направлены по домам. За более чем 4 тыс. билетов средства возвращены. В российских аэропортах обстановка спокойная, скоплений пассажиров нет.

Минтранс и Росавиация мониторят соблюдение прав пассажиров. Система взаимодействия, выстроенная в предыдущие кризисы, позволяет оперативно обмениваться данными. Ведомства продолжают следить за ситуацией и обещают информировать об изменениях.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Президент США Дональд Трамп пообещал, что удары будут продолжаться еще неделю. Иран ударил по Израилю и четырем арабским странам Персидского залива, где находятся военные базы США: Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ.