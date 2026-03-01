Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи

Президент России Владимир Путин выразил своему иранскому коллеге Масуду Пезешкиану соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Али Хаменеи. Российский президент назвал это циничным убийством с нарушением всех норм человеческой морали и международного права.

Фото: пресс-служба президента РФ

«В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства»,— следует из телеграммы Владимира Путина (цитата по сайту Кремля).

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Президент США Дональд Трамп пообещал, что удары будут продолжаться еще неделю. Иран ударил по Израилю и четырем арабским странам Персидского залива, где находятся военные базы США: Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ.