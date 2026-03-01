В ОАЭ остаются около 20 тыс. россиян с отмененными рейсами

Около 20 тыс. российских туристов, чьи обратные рейсы отменены или пропущены, находятся в ОАЭ. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России в Telegram-канале.

Туроператоры рекомендуют гражданам оставаться на связи, оперативно сообщать актуальное место пребывания и следить за уведомлениями принимающей стороны и авиакомпаний. Это необходимо для координации размещения, продления проживания и организации вылета.

28 февраля ОАЭ закрыли воздушное пространство для гражданской авиации. «Аэрофлот» отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби с вылетом до 12:30 3 марта по местному времени (11:30 мск). Ограничения последовали за началом военной операции США и Израиля против Ирана. Иран нанес ответные удары по Израилю, а также по Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ, где размещены американские военные базы.

После гибели верховного лидера страны Али Хаменеи аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал смерть господина Хаменеи объявлением войны всему мусульманскому миру.