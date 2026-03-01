Бельгия заявила о перехвате танкера теневого флота

Вооруженные силы Бельгии при поддержке французских военных перехватили нефтяной танкер, предположительно принадлежащий к так называемому теневому флоту. Об этом сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен в соцсети Х. Как сообщает RTBF, речь про танкер Ethera.

Операция под названием «Синий нарушитель» завершилась конфискацией судна, которое сейчас сопровождают в порт Зебрюгге. Западные страны считают, что корабли теневого флота используются Россией для транспортировки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций.

Российские власти называют санкции неэффективными и нелегитимными и требуют их отмены. Президент РФ Владимир Путин ранее предупреждал, что попытки нанести ущерб России, включая действия против теневого флота, приведут к проблемам прежде всего для самих инициаторов.

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявлял 17 февраля, что НАТО планирует захват российских торговых судов, блокирование Калининградской области и диверсии на подводных коммуникациях. Господин Патрушев предупредил, что Военно-морской флот России готов ликвидировать возможную блокаду со стороны европейских стран.