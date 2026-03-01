Власти ОАЭ оплатят номера туристам, застрявшим в Абу-Даби из-за ударов по Ирану

Департамент культуры и туризма Абу-Даби поручил отелям продлевать проживание гостям, у которых закончился оплаченный срок, но которые не могут вылететь из-за ограничений на перелеты в странах Персидского залива. Об этом сообщила пресс-служба АТОР со ссылкой на документ департамента.

Счета за проживание отели будут направлять в департамент для компенсации. Власти Рас-эль-Хаймы также гарантировали бесплатное размещение до трех ночей для туристов, оказавшихся в аналогичной ситуации.

В Дубае и Шардже туристов выселяют по окончании оплаченного периода. Туроператоры самостоятельно решают вопросы с проживанием своих клиентов, самостоятельным путешественникам рекомендовано искать свободные номера в отелях. По оценке АТОР, в ОАЭ в настоящее время находится около 20 тыс. российских туристов с отмененными или пропущенными обратными рейсами.

Причиной транспортного коллапса стала военная операция США и Израиля против Ирана, в результате которой погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Тегеран объявил о начале ответной операции и нанес удары по Израилю, а также по странам, где размещены американские базы, включая ОАЭ.