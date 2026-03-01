Посольство РФ не получало уведомлений от Бельгии о задержании танкера

Официального уведомления от бельгийских властей о причинах задержания нефтяного танкера в Северном море не поступало. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Бельгии.

В диппредставительстве отметили, что информация о национальном составе экипажа также не предоставлена. В настоящий момент посольство предпринимает необходимые шаги для выяснения, находятся ли на борту граждане России, и для обеспечения их законных прав в случае подтверждения.

Сегодня министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что ВС страны при поддержке французских военных перехватили нефтяной танкер, предположительно принадлежащий к так называемому теневому флоту. По сообщению телеканала RTBF, речь про танкер Ethera.