Государственные СМИ Ирана подтвердили смерть аятоллы Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб во время ударов США и Израиля, сообщили государственные СМИ исламской республики. Правительство страны объявило 40 дней общенационального траура и 7 дней общенациональных выходных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Али Хаменеи в мавзолее Хомейни, 31 января 2026 года

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters Али Хаменеи в мавзолее Хомейни, 31 января 2026 года

В момент гибели он исполнял свои обязанности и находился в своем рабочем кабинете, сообщает «Голос Исламской республики Иран» (IRIB). «Корпус стражей исламской революции, вооруженные силы Исламской Республики и великое народное ополчение... будут продолжать путь своего предводителя и будут стоять твердо в противостоянии внутренним и внешним заговорам, а также в суровом возмездии агрессорам, посягнувшим на исламскую родину»,— сообщает государственная телерадиокомпания.

Аятолла погиб еще вчера утром, сообщает IRIB. До этого власти Ирана на протяжении всего дня отрицали смерть Али Хаменеи. Иранское агентство Tasnim утверждало, что он руководит боевыми действиями из оперативного штаба.

При ударе США и Израиля также погибли несколько родственников аятоллы — дочь, зять, внук и одна из невесток. Удар был нанесен по резиденции верховного лидера. Судя по спутниковым снимкам, здание было полностью уничтожено.