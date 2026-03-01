Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Государственные СМИ Ирана подтвердили смерть аятоллы Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб во время ударов США и Израиля, сообщили государственные СМИ исламской республики. Правительство страны объявило 40 дней общенационального траура и 7 дней общенациональных выходных.

Али Хаменеи в мавзолее Хомейни, 31 января 2026 года

Али Хаменеи в мавзолее Хомейни, 31 января 2026 года

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

Али Хаменеи в мавзолее Хомейни, 31 января 2026 года

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

В момент гибели он исполнял свои обязанности и находился в своем рабочем кабинете, сообщает «Голос Исламской республики Иран» (IRIB). «Корпус стражей исламской революции, вооруженные силы Исламской Республики и великое народное ополчение... будут продолжать путь своего предводителя и будут стоять твердо в противостоянии внутренним и внешним заговорам, а также в суровом возмездии агрессорам, посягнувшим на исламскую родину»,— сообщает государственная телерадиокомпания.

Чем известен Али Хаменеи

Аятолла погиб еще вчера утром, сообщает IRIB. До этого власти Ирана на протяжении всего дня отрицали смерть Али Хаменеи. Иранское агентство Tasnim утверждало, что он руководит боевыми действиями из оперативного штаба.

При ударе США и Израиля также погибли несколько родственников аятоллы — дочь, зять, внук и одна из невесток. Удар был нанесен по резиденции верховного лидера. Судя по спутниковым снимкам, здание было полностью уничтожено.

Операция Израиля и США в Иране

Дым над столицей Ирана

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Международный аэропорт Бейрута

Международный аэропорт Бейрута

Фото: Hassan Ammar / AP

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Фото: Reuters

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Фото: Toby Melville / Reuters

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Фото: ISNA / AP

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

