МИД Ирана: нового верховного лидера изберут в ближайшие несколько дней

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что попытки сменить режим в стране являются невыполнимой миссией, а гибель верховного лидера не означает краха государственной системы. Он подчеркнул, что государственные институты продолжают функционировать.

Фото: Pierre Albouy / File Photo / Reuters Аббас Аракчи, МИД Ирана

«Государственные институты остаются на своих местах, и у нас действуют конституционные процедуры. Вы можете увидеть избрание нового верховного лидера в течение одного-двух дней»,— сказал господин Аракчи (цитата по CBS). Министр добавил, что у Ирана «нет никаких ограничений или пределов в самообороне».

Али Хаменеи, правивший более 36 лет, погиб в результате ударов Израиля и США по Ирану. Президент Ирана назвал это объявлением войны мусульманам всего мира. В ответ Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 4», нанеся удары по Израилю и американским базам в регионе.