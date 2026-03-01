Иранский аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля

Великий аятолла Макарем Ширази, один из наиболее авторитетных иранских богословов, объявил священную войну США и Израилю, передает агентство Tasnim. Сегодня стало известно, что в результате ударов по Ирану погиб верховный лидер страны Али Хаменеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Morteza Nikoubazl / NurPhoto / Getty Images Фото: Morteza Nikoubazl / NurPhoto / Getty Images

«Главными виновниками этого преступления являются высокомерное правительство США и зловредный сионистский режим, и отмщение — религиозный долг всех мусульман мира, чтобы зло этих преступников было искоренено из мира»,— цитирует агентство обращение богослова.

Военная операция США и Израиля началась утром 28 февраля. Иран в ответ ударил по Израилю и четырем арабским странам Персидского залива, где находятся военные базы США: Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ. После гибели Али Хаменеи иранские власти пообещали отомстить. Президент США Дональд Трамп предостерег Тегеран от ответных действий, пригрозив беспрецедентным ударом. Аятолла Арафи назначен членом Руководящего совета Ирана, который будет исполнять обязанности верховного лидера.