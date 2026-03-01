Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
КСИР заявил об ударе по авианосцу США Abraham Lincoln

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) ударил по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln четырьмя баллистическими ракетами. Об этом сообщила пресс-служба КСИР.

«Авианосец Abraham Lincoln ВМС США был атакован четырьмя баллистическими ракетами. Мощные удары Вооруженных сил ИРИ по измотанным военным врагам вошли в новую фазу»,— цитирует сообщение КСИР агентство Tasnim. Незадолго до этого КСИР заявил о начале седьмого и восьмого этапов операции против Израиля и США.

В январе Вашингтон также перебросил авианосную ударную группу во главе с авианосцем Abraham Lincoln, угрожая нанести новые удары по Ирану.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Тегеран объявил о начале ответной операции и нанес удары по Израилю, а также по странам, где размещены американские базы, включая ОАЭ.

