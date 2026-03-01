«Восьмерка» ОПЕК+ договорилась нарастить добычу нефти в апреле

Восемь стран ОПЕК+, включая Россию, приняли решение нарастить добычу нефти на 206 тыс. баррелей в сутки в апреле 2026 года. Об этом сообщается в коммюнике организации по итогам воскресной встречи.

Помимо России, в число участников договоренности вошли Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман. В сентябре 2025 года эти страны завершили досрочный выход из сокращений на 2,2 млн баррелей в сутки, а с октября приступили к поэтапному отказу от дополнительных ограничений еще на 1,65 млн баррелей. С января по март 2026 года действовала пауза в увеличении добычи.

В организации объяснили решение стабильными глобальными экономическими перспективами и здоровыми рыночными показателями, которые отражаются в низких запасах нефти. «Восьмерка» договорилась возобновить сворачивание добровольных сокращений, объявленных в апреле 2023 года.