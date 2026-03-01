Аятолла Арафи назначен членом Руководящего совета Ирана

Аятолла Алиреза Арафи включен в состав временного руководящего совета Ирана, который будет управлять страной до избрания нового верховного лидера. Об этом сообщил в соцсети X официальный представитель Совета по определению политической целесообразности Мохсен Дехнави, передает агентство IRNA.

Фото: Сайт Духовного лидера Ирана / Wikipedia

Назначение произведено в соответствии со 111-й статьей конституции, которая предусматривает присутствие одного из юристов Совета стражей конституции во временном руководящем органе. Решение принято для обеспечения непрерывности управления государством, пока совет экспертов не изберет нового верховного лидера.

Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб во время ударов Израиля и США по республике. Военная операция началась утром 28 февраля. Иран в ответ ударил по Израилю и четырем арабским странам Персидского залива, где находятся военные базы США: Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ. После гибели Али Хаменеи иранские власти пообещали отомстить. Президент США Дональд Трамп предостерег Тегеран от ответных действий, пригрозив беспрецедентным ударом.