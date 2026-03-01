Власти Ирана заявили о гибели сотни детей при ударе США и Израиля

Более 100 детей погибли при ударе США и Израиля по школе в Иране в городе Минаб провинции Хормозган, заявил постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани. Он утверждает, что число жертв среди мирного населения продолжает расти.

Под удар США и Израиля, по словам постпреда, также попадают и гражданские жилые здания. «Это военное преступление и преступление против человечности»,— сказал дипломат во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

Господин Иравани назвал военный конфликт полномасштабной войной. Он призвал Совет Безопасности потребовать от США и Израиля компенсировать ущерб от ударов.