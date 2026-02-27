Троллейбусное движение в Березниках прекратится 1 марта

С 1 марта 2026 года в Березниках троллейбусы будут заменены автобусами. Об изменениях в работе общественного транспорта вчера сообщила администрация Березников в своих социальных сетях. Согласно опубликованному объявлению, на маршрутах №5,6,7,14 начнут курсировать автобусы большого класса. «Отметим, администрация Березников планомерно работает над развитием транспортного обслуживания города. Автобусы не имеют привязки к контактной сети, поэтому их движение можно корректировать и продлевать существующие маршруты», — говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Березниковский троллейбусный парк В Контакте Фото: Березниковский троллейбусный парк В Контакте

Напомним, о том, что власти Березников в 2026 году намерены свернуть работу троллейбусов и заменить их автобусами, стало известно осенью прошлого года. Основная причина — сильный износ существующего парка и необходимость модернизации сетевого хозяйства, которая оценивается в 2 млрд руб. Таким образом, в Пермском крае не останется такого вида общественного транспорта, как троллейбус.