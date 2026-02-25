Кубанские клиники лидируют по закупкам IT-решений на базе ИИ в ЮФО

В 2025 году количество тендеров на закупку IT-продуктов на основе искусственного интеллекта в Южном федеральном округе выросло на 70,9% по сравнению с 2024 годом. По данным компании «ТендерПро», всего в регионе было проведено 128 подобных конкурсов, пишет «Эксперт Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Основная часть тендеров пришлась на медицинские учреждения Краснодарского края — 51,6%, Ростовской области — 22,4%, Волгоградской области — 12,3%. Директор по развитию цифровых продуктов компании Ольга Горчицына отметила, что спрос на такие решения в Краснодарском крае вырос на 72,6%, в Ростовской области — на 69,1%, в Волгоградской — на 70,1%.

В медицинском секторе ЮФО чаще всего приобретаются системы для оценки рисков развития заболеваний, анализа снимков при пневмонии, исследований КТ легких на предмет туберкулеза и онкологических изменений.

Вячеслав Рыжков