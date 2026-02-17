В СКЖД сообщили о задержке двух поездов, связывающих Кисловодск и Симферополь

Два поезда, связывающих Кисловодск и Симферополь, задерживаются в пути следования. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Всего задерживаются 16 пассажирских поездов, которые связывают Юг с центральной Россией. Отставание от графика составило от 1,5 до 8 часов. Неудобства обусловлены тем, что движение по Крымскому мосту было приостановлено.

Поезда отстали от графика на промежуток от полутора до восьми часов. Так, задерживаются следующие рейсы: №78 Санкт-Петербург — Симферополь, №8 Санкт-Петербург — Севастополь, №328 Кисловодск — Симферополь, №92 Москва — Севастополь, №316 Адлер — Симферополь, №196 Москва — Симферополь, №162 Пермь — Симферополь, №28 Москва — Симферополь. Опаздывают также №27 Симферополь — Москва, №315 Симферополь — Адлер, №7 Севастополь — Санкт-Петербург, №67 Симферополь — Москва, №327 Симферополь — Кисловодск, №77 Симферополь — Санкт-Петербург, №195 Симферополь — Москва и №91 Севастополь — Москва.

Пассажиров поездов, следующих с четырехчасовым опозданием, обеспечат питанием.

Мария Хоперская