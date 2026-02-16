Половинка с изюминками

После первой половины Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо, завершившейся в минувший уикенд, сохранились наиболее любопытные интриги ее первого этапа, а также добавились несколько новых. Они связаны как с персональными, так и командными достижениям.

Абсолютное чемпионство Йоханнеса Клэбо Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чтобы стать «абсолютным» олимпийским чемпионом, норвежскому лыжнику Йоханнесу Клэбо, уже завоевавшему на Играх четыре золотые медали, нужно выиграть еще две гонки

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Йоханнес Клэбо успел, видимо, забронировать статус героя номер один итальянской Олимпиады еще до старта ее второй половины. Четыре гонки принесли норвежскому лыжнику четыре победы, а общее количество завоеванных им олимпийских золотых медалей достигло девяти. И это новый рекорд всех времен (см. “Ъ” от 16 февраля). Но вторая половина Олимпиады представляет собой для Клэбо шанс еще разок эффектно прыгнуть в вечность. В истории Олимпиад случаев, когда кому-то из спортсменов удавалось «зачищать» свой вид, выигрывая все без исключения соревнования в программе, не так уж много. А случаи, когда на кону стояло больше трех комплектов наград, и они доставались одному и тому же человеку, проявлявшему чудеса универсализма и выносливости, вообще можно пересчитать по пальцам одной руки. По сути, прецедентов всего три. В 1964 году в Инсбруке советская конькобежка Лидия Скобликова первенствовала на четырех дистанциях. В 1980-м в Лейк-Плэсиде ее трюк «усовершенствовал» американский конькобежец Эрик Хайден. Дистанций было уже пять, и Хайден ни разу никого вперед не пропустил. В США тогда шутили, что если бы он был отдельной страной, то занял бы третье место в медальном зачете домашней Олимпиады — после СССР и ГДР. Наконец, в 2022 году в Солт-Лейк-Сити «абсолютным» чемпионом в мужском биатлоне стал норвежец Уле Эйнар Бьорндален, один из бывших совладельцев рекорда по олимпийским победам, которых только что обошел Клэбо. Чтобы войти в клуб и даже возглавить его, чуть-чуть превзойдя предшественников, Йоханнесу Клэбо нужно взять еще два золота — в командном спринте 18 февраля и 50-клиометровом марафоне 21-го. Может показаться, что перед наверняка измотанным собственными успехами норвежцем стоит непростая задача. Но на прошлогоднем чемпионате мира в Тронхейме он с ней справился. А график Олимпиады куда мягче графика мирового первенства — времени на отдых больше. В командном спринте Клэбо, кто бы ни стал его напарником, вообще явный фаворит. С марафонами обычно у норвежца отношения похуже. Но итальянский бегут классикой, любимым стилем Клэбо.

Норвежский рекорд Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Норвежский горнолыжник Хенрик Кристофферсен

Фото: Rebecca Blackwell / AP С выступлениями Йоханнеса Клэбо напрямую связана еще одна интрига. Впрочем, не только с ними. На самом деле в первой половине Олимпиады сборная Норвегии подтвердила статус фаворита в борьбе за первое место в ее медальном зачете. Утром в понедельник она возглавляла классификацию, имея 26 медалей, из которых дюжина — золотые. И это классный график, даже лучше того, который рисовало большинство прогнозов, поскольку внушительную по масштабу помощь мужской лыжной команде (читай, Клэбо) оказывают представители и команды женской (правда, эстафету она выиграла исключительно благодаря несчастьям шведок), и других видов, смотревшихся куда менее надежными поставщиками трофеев. Золото у норвежцев уже есть в биатлоне (его представители принесли аж семь наград), прыжках с трамплина, конькобежном спорте, лыжном двоеборье, фристайле. А график, опережающий сдержанные прогнозы, означает, что норвежцы могут замахнуться на принадлежащий им же рекорд по зимнем медальному олимпийском урожаю. Он был установлен в 2018 году в Пхёнчхане. Из Южной Кореи сборная Норвегии увезла 39 медалей, в том числе 14 золотых. А во второй половине итальянской Олимпиады есть целый ряд соревнований, в которых норвежские шансы на медаль не просто верные, а вернейшие: четыре в лыжах, столько же — в биатлоне, где пройдут женские и мужские эстафеты и масс-старты. Ну и дальше по мелочи — не закрыта программа, скажем, ни во фристайле, ни в конькобежном спорте, ни в двоеборье.

Домашний взлет Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци

Фото: Eloisa Lopez / Reuters В медальном зачете бросается в глаза и вторая, сразу вслед за той, что принадлежит норвежцам, строчка. Ее занимают хозяева Олимпиады. Причем с показателями очень-очень достойными: отставание от норвежцев — всего четыре золота и четыре награды в сумме. Италия — страна, в которой зимние виды в принципе в почете. Но к мировым лидерам она никогда не относилась. Ее высшим достижением было четвертое место в медальной классификации. И занимали его итальянцы давным-давно, в прошлом веке — в 1968 и 1994 году. После этого максимум — заползали в десятку. Даже на предыдущей домашней Олимпиаде, которая прошла в 2006 году в Турине, была девятая позиция с жалким по сравнению с нынешним набором — 11 наград и пять побед. Если итальянцы удержатся в тройке, это уже будет для них колоссальным прорывом. А еще — примером исключительно эффективного использования преимуществ, которые дарит на Олимпиадах фактор «своей площадки». Хотя далеко не всегда его эффект заметен. В 2022 году Китай распирало от амбиций, а в итоге его сборная на пекинской Олимпиаде финишировала четвертой. И медалей она завоевала на ней меньше, чем после половинки текущей Олимпиады значилось в активе итальянцев,— всего-то 15. А итальянская команда, кстати, была в Пекине 13-й с двумя чемпионскими титулами. Такой вот скачок.

Американское падение Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американский фигурист Илья Малинин

Фото: Ashley Landis / AP Американцы в Италии, возможно, успели установить своеобразный антирекорд. Во всяком случае, трудно вспомнить, чтобы на какой-то Олимпиаде у одной из сборных терпело крах столько стопроцентных фаворитов. Илья Малинин и Мэдисон Чок с Эваном Бейтсом в фигурном катании, Микаэла Шиффрин и Линдси Вонн в горных лыжах. Золото вроде бы плыло в руки, а досталось другим. Перед этими Олимпийскими играми казалось, что американцы могут даже при везении зарубиться с норвежцами за первенство в медальном зачете, но сейчас о такой драке речи не идет: оттеснить бы итальянцев со второй позиции и превзойти собственный антирекорд века по количеству наград: в Пхёнчхане восемь лет назад их было 23. Хотя, надо полагать, до конфуза дело все-таки не дойдет: слишком богатая у этой сборной «база». Медали светят везде: на снегу — в сноуборде, фристайле и лыжных гонках, на конькобежном овале и на ледовой площадке, в фигурном катании и хоккее. Хотя, вспоминая итальянскую Олимпиаду, сколько бы наград еще ни завоевала на ней американская команда, кажется, все равно прежде всего будут с горечью или смехом рассказывать о неприятностях ее лидеров.

Российская медаль Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Медальные надежды российских болельщиков связаны прежде всего с фигуристкой Аделией Петросян с ее чрезвычайно продвинутым, по меркам зарубежных оппоненток, контентом

Фото: Stephanie Scarbrough / AP Половина итальянской Олимпиады для крохотной, из 13 человек, сборной России, выступающей на ней в нейтральном статусе, прошла без медалей. Это плохая новость. Хорошая новость в том, что на самом деле во второй половине перспективы все-таки добыть их или хотя бы ее, медаль, не оставшись впервые в истории вовсе без олимпийского улова, все-таки куда светлее. А главным для России днем на этой Олимпиаде должно стать 19 февраля. Именно в четверг будут разыграны два комплекта наград, до которых, по ощущениям, россиянам проще всего дотянуться. Утром будет спринт в ски-альпинизме, дебютирующем в олимпийской программе. Конкуренция в нем, судя по всему, не так уж велика, а на предолимпийских кубковых этапах Никита Филиппов дважды был третьим. Поздно вечером настанет очередь произвольной программы у фигуристок-одиночниц и Аделии Петросян с ее чрезвычайно продвинутым по меркам зарубежных оппоненток контентом. Прикинуть расклад для нее можно будет уже во вторник, по результатам короткой программы. Причем важна не только убедительность самой Петросян, но и нюансы судейства. Если вторую оценку ей будут придерживать так же жестко, как Петру Гуменнику, то и с четверными прыжками за медаль будет биться непросто. А в запасе после этого у российской сборной будут фактически два лыжных марафона. И в мужском, между прочим, в список охотников за наградами, пусть расширенный, Савелия Коростелева включают уверенно. Классика — удобный ему стиль, а в скиатлоне, тоже требующем терпения и выносливости, россиянин чуть не забрался на подиум, финишировав четвертым. До награды не хватило капельки опыта и везения.

Алексей Доспехов