Половинка с изюминками
Какие интриги выделяются во второй части Олимпийских игр
После первой половины Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо, завершившейся в минувший уикенд, сохранились наиболее любопытные интриги ее первого этапа, а также добавились несколько новых. Они связаны как с персональными, так и командными достижениям.
Абсолютное чемпионство Йоханнеса Клэбо
Чтобы стать «абсолютным» олимпийским чемпионом, норвежскому лыжнику Йоханнесу Клэбо, уже завоевавшему на Играх четыре золотые медали, нужно выиграть еще две гонки
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
Йоханнес Клэбо успел, видимо, забронировать статус героя номер один итальянской Олимпиады еще до старта ее второй половины. Четыре гонки принесли норвежскому лыжнику четыре победы, а общее количество завоеванных им олимпийских золотых медалей достигло девяти. И это новый рекорд всех времен (см. “Ъ” от 16 февраля). Но вторая половина Олимпиады представляет собой для Клэбо шанс еще разок эффектно прыгнуть в вечность.
В истории Олимпиад случаев, когда кому-то из спортсменов удавалось «зачищать» свой вид, выигрывая все без исключения соревнования в программе, не так уж много. А случаи, когда на кону стояло больше трех комплектов наград, и они доставались одному и тому же человеку, проявлявшему чудеса универсализма и выносливости, вообще можно пересчитать по пальцам одной руки.
По сути, прецедентов всего три. В 1964 году в Инсбруке советская конькобежка Лидия Скобликова первенствовала на четырех дистанциях. В 1980-м в Лейк-Плэсиде ее трюк «усовершенствовал» американский конькобежец Эрик Хайден. Дистанций было уже пять, и Хайден ни разу никого вперед не пропустил. В США тогда шутили, что если бы он был отдельной страной, то занял бы третье место в медальном зачете домашней Олимпиады — после СССР и ГДР. Наконец, в 2022 году в Солт-Лейк-Сити «абсолютным» чемпионом в мужском биатлоне стал норвежец Уле Эйнар Бьорндален, один из бывших совладельцев рекорда по олимпийским победам, которых только что обошел Клэбо.
Чтобы войти в клуб и даже возглавить его, чуть-чуть превзойдя предшественников, Йоханнесу Клэбо нужно взять еще два золота — в командном спринте 18 февраля и 50-клиометровом марафоне 21-го. Может показаться, что перед наверняка измотанным собственными успехами норвежцем стоит непростая задача. Но на прошлогоднем чемпионате мира в Тронхейме он с ней справился. А график Олимпиады куда мягче графика мирового первенства — времени на отдых больше. В командном спринте Клэбо, кто бы ни стал его напарником, вообще явный фаворит. С марафонами обычно у норвежца отношения похуже. Но итальянский бегут классикой, любимым стилем Клэбо.
Норвежский рекорд
Норвежский горнолыжник Хенрик Кристофферсен
Фото: Rebecca Blackwell / AP
С выступлениями Йоханнеса Клэбо напрямую связана еще одна интрига. Впрочем, не только с ними.
На самом деле в первой половине Олимпиады сборная Норвегии подтвердила статус фаворита в борьбе за первое место в ее медальном зачете. Утром в понедельник она возглавляла классификацию, имея 26 медалей, из которых дюжина — золотые. И это классный график, даже лучше того, который рисовало большинство прогнозов, поскольку внушительную по масштабу помощь мужской лыжной команде (читай, Клэбо) оказывают представители и команды женской (правда, эстафету она выиграла исключительно благодаря несчастьям шведок), и других видов, смотревшихся куда менее надежными поставщиками трофеев. Золото у норвежцев уже есть в биатлоне (его представители принесли аж семь наград), прыжках с трамплина, конькобежном спорте, лыжном двоеборье, фристайле.
А график, опережающий сдержанные прогнозы, означает, что норвежцы могут замахнуться на принадлежащий им же рекорд по зимнем медальному олимпийском урожаю. Он был установлен в 2018 году в Пхёнчхане. Из Южной Кореи сборная Норвегии увезла 39 медалей, в том числе 14 золотых. А во второй половине итальянской Олимпиады есть целый ряд соревнований, в которых норвежские шансы на медаль не просто верные, а вернейшие: четыре в лыжах, столько же — в биатлоне, где пройдут женские и мужские эстафеты и масс-старты. Ну и дальше по мелочи — не закрыта программа, скажем, ни во фристайле, ни в конькобежном спорте, ни в двоеборье.
Домашний взлет
Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци
Фото: Eloisa Lopez / Reuters
В медальном зачете бросается в глаза и вторая, сразу вслед за той, что принадлежит норвежцам, строчка. Ее занимают хозяева Олимпиады. Причем с показателями очень-очень достойными: отставание от норвежцев — всего четыре золота и четыре награды в сумме.
Италия — страна, в которой зимние виды в принципе в почете. Но к мировым лидерам она никогда не относилась. Ее высшим достижением было четвертое место в медальной классификации. И занимали его итальянцы давным-давно, в прошлом веке — в 1968 и 1994 году. После этого максимум — заползали в десятку. Даже на предыдущей домашней Олимпиаде, которая прошла в 2006 году в Турине, была девятая позиция с жалким по сравнению с нынешним набором — 11 наград и пять побед.
Если итальянцы удержатся в тройке, это уже будет для них колоссальным прорывом. А еще — примером исключительно эффективного использования преимуществ, которые дарит на Олимпиадах фактор «своей площадки». Хотя далеко не всегда его эффект заметен. В 2022 году Китай распирало от амбиций, а в итоге его сборная на пекинской Олимпиаде финишировала четвертой. И медалей она завоевала на ней меньше, чем после половинки текущей Олимпиады значилось в активе итальянцев,— всего-то 15. А итальянская команда, кстати, была в Пекине 13-й с двумя чемпионскими титулами. Такой вот скачок.
Американское падение
Американский фигурист Илья Малинин
Фото: Ashley Landis / AP
Американцы в Италии, возможно, успели установить своеобразный антирекорд. Во всяком случае, трудно вспомнить, чтобы на какой-то Олимпиаде у одной из сборных терпело крах столько стопроцентных фаворитов. Илья Малинин и Мэдисон Чок с Эваном Бейтсом в фигурном катании, Микаэла Шиффрин и Линдси Вонн в горных лыжах. Золото вроде бы плыло в руки, а досталось другим.
Перед этими Олимпийскими играми казалось, что американцы могут даже при везении зарубиться с норвежцами за первенство в медальном зачете, но сейчас о такой драке речи не идет: оттеснить бы итальянцев со второй позиции и превзойти собственный антирекорд века по количеству наград: в Пхёнчхане восемь лет назад их было 23. Хотя, надо полагать, до конфуза дело все-таки не дойдет: слишком богатая у этой сборной «база». Медали светят везде: на снегу — в сноуборде, фристайле и лыжных гонках, на конькобежном овале и на ледовой площадке, в фигурном катании и хоккее. Хотя, вспоминая итальянскую Олимпиаду, сколько бы наград еще ни завоевала на ней американская команда, кажется, все равно прежде всего будут с горечью или смехом рассказывать о неприятностях ее лидеров.
Российская медаль
Медальные надежды российских болельщиков связаны прежде всего с фигуристкой Аделией Петросян с ее чрезвычайно продвинутым, по меркам зарубежных оппоненток, контентом
Фото: Stephanie Scarbrough / AP
Половина итальянской Олимпиады для крохотной, из 13 человек, сборной России, выступающей на ней в нейтральном статусе, прошла без медалей. Это плохая новость. Хорошая новость в том, что на самом деле во второй половине перспективы все-таки добыть их или хотя бы ее, медаль, не оставшись впервые в истории вовсе без олимпийского улова, все-таки куда светлее.
А главным для России днем на этой Олимпиаде должно стать 19 февраля. Именно в четверг будут разыграны два комплекта наград, до которых, по ощущениям, россиянам проще всего дотянуться. Утром будет спринт в ски-альпинизме, дебютирующем в олимпийской программе. Конкуренция в нем, судя по всему, не так уж велика, а на предолимпийских кубковых этапах Никита Филиппов дважды был третьим.
Поздно вечером настанет очередь произвольной программы у фигуристок-одиночниц и Аделии Петросян с ее чрезвычайно продвинутым по меркам зарубежных оппоненток контентом. Прикинуть расклад для нее можно будет уже во вторник, по результатам короткой программы. Причем важна не только убедительность самой Петросян, но и нюансы судейства. Если вторую оценку ей будут придерживать так же жестко, как Петру Гуменнику, то и с четверными прыжками за медаль будет биться непросто.
А в запасе после этого у российской сборной будут фактически два лыжных марафона. И в мужском, между прочим, в список охотников за наградами, пусть расширенный, Савелия Коростелева включают уверенно. Классика — удобный ему стиль, а в скиатлоне, тоже требующем терпения и выносливости, россиянин чуть не забрался на подиум, финишировав четвертым. До награды не хватило капельки опыта и везения.