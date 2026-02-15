Йоханнес Клэбо нагулял рекорд

В воскресенье, 15 февраля, зимние Олимпийские игры получили нового рекордсмена по числу побед, одержанных на них. Рекордсменом стал теперь уже точно не просто выдающийся, а великий норвежский лыжник Йоханнес Клэбо. Девятое в общей сложности — и четвертое подряд на итальянской Олимпиаде — золото он завоевал, завершив эстафетную гонку 4x7,5 км, в которой ему не пришлось даже сильно напрягаться благодаря созданному партнерами отрыву. Силы пригодятся, чтобы бороться за еще стоящие на кону в Италии призы и за новые рекорды — например, по общему количеству олимпийских медалей. Это достижение для Клэбо тоже явно в зоне досягаемости.

В историю Йоханнес Клэбо не влетел, а вошел пешком, в прогулочном темпе. Таким, каким бегают в московских парках давно привязавшиеся к лыжному досугу пенсионеры. Он спокойно, наслаждаясь теплым альпийским солнышком, свежим горным воздухом и жизнью в принципе, забрался на последний подъем, а всю финишную прямую стадиона в Валь-ди-Фьемме, несколько десятков метров, салютовал трибунам, встречавшим человека, которого в воскресенье можно, не очень-то боясь, что тебя упрекнут в гиперболизации достижений, назвать даже не одним из величайших, а просто величайшим спортсменом в истории зимних Олимпиад.

Надежный формальный признак по крайней мере налицо. Золотая награда была четвертой подряд для Йоханнеса Клэбо в Италии после тех, что он взял в скиатлоне, личном спринте и разделке. А вместе с теми, что он выиграл на двух своих предыдущих Олимпиадах — пхёнчханской 2018 года и пекинской 2022-го, в его олимпийской коллекции таких медалей уже девять. И он отныне единоличный рекордсмен по их количеству. Легендарные соотечественники из не такого уж далекого прошлого — лыжники Марит Бьорген с Бьорном Дэли, а также биатлонист Уле Эйнар Бьорндален — остались с восемью высшими наградами позади. И даже странно было вспоминать, что когда-то их показатели представлялись чуть ли не недосягаемыми. Но вот появился очередной норвежский феномен — и не устояли под его напором. А еще — под напором обстоятельств.

В день, когда проводилась мужская эстафета, многим наверняка на память приходила пекинская Олимпиада. На ней Йоханнес Клэбо ведь не выглядел безусловным королем своего вида. Он был в довольно густой тени Александра Большунова, который жестоко бил норвежца в дистанционных гонках и завоевал больше золотых медалей, чем Клэбо,— три против двух. И в китайской эстафете норвежская команда ничего не могла противопоставить российской с Большуновым, которая вскоре лишится возможности выступать на международных соревнованиях… Такие выкрутасы спортивной геополитики, слегка снизившие, конечно, ценность свежих подвигов Йоханнеса Клэбо и уж точно охоту именно за девятым золотом превратившие в нечто совершенно рутинное.

Клэбо в своей карьере доводилось выигрывать состязания по-разному. Чаще всего, естественно, знаменитым спуртом в контактных гонках. Иногда он выкидывал его на привычную позицию на верхушке иерархии уже непосредственно перед финишной чертой, иногда — если рельеф позволял, если имелся склон, чтобы, включив запредельный темп, отклеиться от попутчиков,— загодя, как в итальянском скиатлоне. Но настолько легких побед, как эта, одерживать Клэбо на топовых соревнованиях, кажется, еще не доводилось.

А все дело в том, что в отсутствие российского квартета реальных конкурентов у норвежцев не было.

Он единственный был целиком составлен из великолепных лыжников с блестящим послужным списком, каждый из которых чуть ли не в любой гонке может претендовать на награду. У остальных нетрудно было разглядеть явные слабости. У норвежцев их не наблюдалось никаких. Даже по поводу стартера — ветерана Эмиля Иверсена, до эстафеты в Италии отдыхавшего,— сомнений было мало. Слишком хорошо проверенный, матерый боец, чтобы подвести. Иверсен и не подвел, отправив Мартина Нюэнгета в путь первым. А Нюэнгет на втором, тоже классическом этапе подкараулил возможность рвануть от соседей. И норвежцы, с которыми до этого рядышком была группа лыжников из финской, американской, итальянской, канадской и французской команд, создал отрыв, который любой, кто хорошо разбирается в лыжных гонках, должен был приравнять к приговору для тех, кто у них в кильватере. Раз уж их отцепили, то уже и не подпустят.

Йоханнесу Клэбо, разумеется, доверили финишный коньковый этап. Или, вернее, подарили. Наверняка норвежские тренеры прекрасно понимали, что, если не произойдет ничего экстраординарного, он после третьего этапа Эйнара Хедегарта отправится в дорогу с большим запасом прочности. Запас составлял полтора десятка секунд. Но на самом деле он являлся пропастью, потому что в зоне видимости Клэбо был только для французского эстафетчика. А французы финишером выбрали безвестного Виктора Ловера: ключевые патроны в лице Юго Лапалю и Матиса Деложа расстреляны раньше.

Могло показаться, что с Ловера Клэбо играет в какую-то издевательскую игру, то подпуская немножко ближе к себе, то вновь отодвигая подальше, на почтительное расстояние. В действительности никакой игры, вероятно, не было — шел по трассе в удовольствие, время от времени ради него же поднимая темп. А то совсем уж тоска. И главным было не расплескать энергию.

А на повестке у Йоханнеса Клэбо ведь есть еще грандиозные свершения. Скажем, то, что уже называют «Большим лыжным шлемом». Чтобы собрать этот уникальный набор, нужно выиграть все шесть стоящих на кону на Олимпиаде золотых наград. У Клэбо четыре уже есть. А впереди — командный спринт, то есть любимый жанр, и не очень любимый 50-километровый марафон. Но форма-то чудесная.

А еще на повестке — чтобы слово «величайший» ни капельки не смущало и наиболее придирчивых — рекорд по общему количеству олимпийских наград любой стоимости. У Йоханнеса Клэбо их стало 11. Впереди лишь пять спортсменов (см. рисунок): вместе с Марит Бьорген, Уле Эйнаром Бьорндаленом и Бьорном Дэли в эту пятерку входят голландская конькобежка Ирен Вюст и итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана. И этот отряд от Клэбо недалеко. Дэли с его дюжиной призовых мест он может подвинуть уже в ближайшие дни. А чтобы обойти лидирующую с 15 медалями Бьорген, придется ждать следующей Олимпиады и напрягаться куда сильнее, чем в итальянской эстафете. Все-таки через четыре года Клэбо будет уже 33, а прогуливаться к эстафетному золоту без соперничества с российскими лыжниками ему, кажется, уже не доведется.

Алексей Доспехов