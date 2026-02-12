Главные новости за 12 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Экс-директор дагомысского ДРСУ Сафарбий Напсо сообщил в ходе допроса на судебном заседании в Центральном районном суде Сочи, что ежегодные откаты бывшему депутату Госдумы Анатолию Вороновскому и связанным с ним лицам составляли до 2 млрд руб.

Минобразования Краснодарского края провело экстренное совещание по усилению антитеррористической защиты в образовательных учреждениях региона.

УФСБ России по Краснодарскому краю рассекретило архивные документы о работе разведывательной группы «Кубанцы» в период немецкой оккупации региона во время Великой Отечественной войны.

Глава СКР поручил возбудить уголовное дело из-за буллинга школьника в Крыму

Задержан одногруппник студента, который 11 февраля открыл стрельбу в холле Анапского индустриального техникума. Его подозревают в подстрекательстве.

После стрельбы в Анапе депутаты Госдумы начали подготовку предложений по изменению законодательства для предотвращения нападений в учебных заведениях.

На Кубани учреждена и начинает работу Ассоциация агротуризма и культурного наследия (АКТН), которая займется формированием стандартов качества в этой сфере.

В Краснодарском крае введена административная ответственность за навязывание услуг такси на территории аэропортов, железнодорожных и автовокзалов вне специально отведенных зон.

Доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам в Краснодарском крае по итогам четвертого квартала 2025 года выросла до 1,69% против 0,61% годом ранее.

В Сочи 13-летнего подростка отправили в центр временного содержания за подготовку теракта.

Московская компания «Развитие города» может стать новым владельцем лайнера «Князь Владимир».

Бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский, обвиняемый в получении взятки, помещен в медицинскую часть СИЗО.

Суд арестовал подстрекателя к стрельбе в техникуме Анапы и самого стрелка.

Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко покинул пост по собственному желанию.