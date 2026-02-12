Устроивший стрельбу в техникуме Анапы студент арестован

Анапский городской суд избрал меру пресечения 17-летнему жителю Анапы, обвиняемому в убийстве, покушении на убийство двух и более лиц и хищении оружия. Заседание прошло в закрытом режиме из-за несовершеннолетнего возраста фигуранта. Суд постановил заключить его под стражу на два месяца — до 11 апреля 2026 года включительно.

Ранее суд также арестовал несовершеннолетнего, обвиняемого в подстрекательстве к совершению этих преступлений. Его мера пресечения составляет один месяц и 29 суток, до 11 апреля. По версии следствия, в ноябре 2025 года одногруппник подростка был осведомлен о планах нападения на техникум и склонял его к совершению особо тяжких преступлений.

Инцидент произошел 11 февраля: студент Анапского индустриального техникума открыл стрельбу при входе в учебное заведение. В здание его не пустил охранник, он погиб. Еще двое пострадали: сотрудница техникума госпитализирована в краевую больницу в тяжелом, но стабильном состоянии, студент — средней тяжести.

Расследование объединяет уголовные дела по факту нападения и подстрекательства в одно производство. Также возбуждено дело в отношении 64-летнего жителя Кубани, не обеспечившего надлежащее хранение огнестрельного оружия, которым завладел подросток для совершения преступлений (ч. 1 ст. 224 УК РФ).

Вячеслав Рыжков