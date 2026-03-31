Как в Северной Осетии — Алании развивают проект по цифровизации образования

В прошлом году в Северной Осетии — Алании был запущен масштабный проект по цифровизации образования и развитию ИТ- и ИИ-навыков детей и молодежи. Соответствующее соглашение подписали Сбер, Министерство науки и образования Республики Северная Осетия — Алания и Школа программирования и математики «Алгоритмика». Как показал анализ, за год к программе присоединились педагогические работники общеобразовательных учреждений и более 4 тысяч школьников, которые сейчас осваивают курсы уже на углубленном уровне. А в новом сезоне изучать основы ИИ-технологий начнут новые пятиклассники.

«Сегодня цифровые технологии являются двигателем прогресса многих отраслей, включая образование: искусственный интеллект становится помощником в учебном процессе как для педагогов, так и для школьников»,— отметил Валерий Бирагов, Управляющий Северо-Осетинским отделением Сбербанка.

Проект нацелен на внедрение искусственного интеллекта в образование и создание в Северной Осетии — Алании непрерывной системы развития ИТ-навыков как у детей, так и у педагогов. Цифровые навыки развиваются планомерно для каждой возрастной группы, например, дети дошкольного возраста учатся понимать базовые принципы программирования, а ученики знакомятся с основами ИКТ, устройством ПК, алгоритмами различного типа и далее программированием на углубленном уровне. Учителя осваивают современные методики и инструменты преподавания, повышают квалификацию по цифровым навыкам, в том числе по ИИ и кибербезопасности.

Как отметил Директор по работе с государственным сектором Школы программирования и математики «Алгоритмика» Станислав Косарев, для Республики Северная Осетия — Алания развитие современных образовательных программ — это инвестиция в будущее региона. Важно, что такие инициативы направлены не только на школьников, но и на поддержку педагогов: повышение их квалификации и освоение современных образовательных технологий. Это позволяет формировать в регионе сильную образовательную среду и готовить детей к жизни и работе в цифровой экономике».

«Наша задача — выстроить современную, эффективную систему подготовки цифровых кадров в области ИТ и искусственном интеллекте, начиная со школьной скамьи»,— сказала Элла Алибекова, Министр образования и науки Республики Северная Осетия — Алания.