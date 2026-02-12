УФСБ рассекретило документы о разведгруппе «Кубанцы» времен ВОВ

УФСБ России по Краснодарскому краю рассекретило архивные документы о работе разведывательной группы «Кубанцы» в период немецкой оккупации региона во время Великой Отечественной войны. Материалы включают рапорты о результатах разведки, донесения командира и справки о боевых операциях.

Спецгруппа была сформирована Управлением НКВД СССР по Краснодарскому краю 5 августа 1942 года для выполнения задач в тылу противника. Группа базировалась в хуторе Шевченко Горячеключевского района. В ее состав входили преимущественно рабочие и служащие Краснодара.

Разведчики занимались сбором данных о живой силе и технике врага, местоположении штабов, аэродромов, складов с боеприпасами и продовольствием. Они изучали порядки в захваченных населенных пунктах, отслеживали попытки оккупантов восстановить промышленность, транспорт и сельское хозяйство, а также выявляли предателей.

Помимо военно-политической разведки группа поддерживала связь с агентурой, оставшейся на оккупированной территории, координировала и направляла ее работу.

За полгода существования «Кубанцы» осуществили более 50 вылазок в расположение вражеских войск. Шестнадцать раз разведчики проникали непосредственно в оккупированный Краснодар.

