СКР задержал одногруппника студента, устроившего стрельбу в Анапе

Задержан одногруппник студента, который 11 февраля открыл стрельбу в холле Анапского индустриального техникума. Его подозревают в подстрекательстве. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сообщении ведомства говорится, что в ходе расследования дела в отношении 17-летнего студента из Анапы, обвиняемого в убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, а также хищении оружия, установлен соучастник. Он подозревается в подстрекательстве к совершению убийства и покушению на убийство (ч. 4 ст. 33, п. «б», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Согласно версии следствия, в ноябре 2025 года 17-летний студент рассказал своему одногруппнику о планах совершить нападение на учреждение, тот «стал склонять его к совершению особо тяжких преступлений».

Уголовные дела объединены в одно производство. Расследование поручено следственной группе, в которую входят наиболее опытные следователи и криминалисты аппарата СКР по Краснодарскому краю.

Кроме того, в отношении 64-летнего жителя Кубани, не обеспечившего надлежащее хранение своего огнестрельного оружия, которым завладел 17-летний фигурант и использовал для совершения преступлений, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия).

Следственные действия по уголовным делам продолжаются. Они направлены на сбор и закрепление доказательств.

«Ъ-Кубань» писал, что 11 февраля студент Анапского индустриального техникума открыл стрельбу при входе в учебное учреждение. Дальше в здание ему не дал пройти охранник, который вызвал на место правоохранительные органы. В результате произошедшего он погиб, еще два человека пострадали.

Сотрудницу анапского техникума, пострадавшую при стрельбе в учебном учреждении, перевозят в краевую больницу Краснодарского края. Ее состояние остается тяжелым, но стабильным. Состояние здоровья второго пострадавшего — студента техникума — средней тяжести.

Алина Зорина