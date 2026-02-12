В Сочи 13-летнего подростка отправили в центр временного содержания за подготовку теракта

Лазаревский районный суд Сочи удовлетворил административное исковое заявление о помещении 13-летнего подростка в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Решение принято по итогам закрытого судебного заседания, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из представленных суду материалов, ученик шестого класса, 2013 года рождения, с января 2026 года начал подготовку к совершению террористического акта в школе, где он обучался. По данным суда, подросток обсуждал возможный способ совершения преступления и детали подготовки с единомышленниками в группе в Telegram, где, в частности, публиковались видеозаписи аналогичных преступлений и рекомендации по их совершению.

Согласно материалам дела, несовершеннолетний полагал, что таким образом сможет решить конфликт с одноклассниками. При этом, как отмечается, он не осознавал, что планируемые действия являются уголовно наказуемыми.

Суд постановил поместить подростка в ЦВСНП ГУ МВД России по Краснодарскому краю на срок до 30 суток. Решение подлежит немедленному исполнению.

Вячеслав Рыжков