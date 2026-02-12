Изменить законодательство для предотвращения атак в школах предложили в Госдуме

После стрельбы в Анапе депутаты Госдумы начали подготовку предложений по изменению законодательства для предотвращения нападений в учебных заведениях. Об этом сообщила председатель комитета по вопросам развития гражданского общества, общественных и религиозных объединений Яна Лантратова изданию «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Планируем провести общественные слушания с участием наших и других профильных комитетов Госдумы, педагогов, психологов, силовых структур, родителей, СМИ, экспертов»,— рассказала Яна Лантратова.

Депутат также обсудила тему атак в школах с главой комитета по молодежной политике Артемом Метелевым.

По словам Яны Лантратовой, действующая система работает после совершения преступления, но проблему необходимо решать заранее. Парламентарии готовят документ с анализом текущего законодательства. Среди инициатив — закрепление в законе понятия маркеров высокого риска и обязанность ведомств их отслеживать.

«Ъ-Кубань» писал, что 11 февраля 17-летний студент Анапского индустриального техникума открыл стрельбу в холле образовательного учреждения. Охранник не пропустил его в здание и вызвал правоохранителей. В результате инцидента охранник погиб, двое получили ранения.

Сотрудницу анапского техникума, пострадавшую при стрельбе, сейчас перевозят в краевую больницу Краснодарского края. Ее состояние остается тяжелым, но стабильным. Состояние здоровья второго пострадавшего — студента техникума — средней тяжести.

Алина Зорина