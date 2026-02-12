Свидетель сообщил об откатах в 2 млрд рублей экс-депутату Госдумы Вороновскому

Экс-директор дагомысского ДРСУ Сафарбий Напсо сообщил в ходе допроса на судебном заседании в Центральном районном суде Сочи, что ежегодные откаты бывшему депутату Госдумы Анатолию Вороновскому и связанным с ним лицам составляли до 2 млрд руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Если дорожный фонд, где я работал лет пять назад, был примерно 35–42 млрд руб., то ООО в среднем платили от 3 до 10% . Это примерно 2 млрд руб. в год откатов», — сообщил Сафарбий Напсо.

По словам свидетеля, все дорожные компании Краснодарского края входили в Союз дорожников Кубани. На заседаниях этой организации контракты распределялись между участниками еще до проведения торгов через директора фонда «Моя Кубань» Андрея Московченко. Генпрокуратура считает, что фонд использовался в коррупционных схемах.

Сафарбий Напсо полагает, что через Андрея Московченко передавались указания Анатолия Вороновского, ранее возглавлявшего Минтранс региона. При этом для предприятий создавались условия, при которых они не могли отказаться от выплат взяток.

Ранее Центральный районный суд Сочи принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства имущества Анатолия Вороновского. Согласно материалам дела, бывший министр транспорта Краснодарского края (2015–2017 годы) вместе с соучастниками получил незаконный доход в размере 2,8 млрд руб.

Ответчиками по иску также проходят депутат Госдумы Андрей Дорошенко, депутат заксобрания Краснодарского края Александр Карпенко, министр транспорта региона Алексей Переверзев и другие лица, которые, по версии следствия, участвовали в получении незаконных доходов или оформлении коррупционного имущества на себя.

Андрей Куценко, Алина Зорина