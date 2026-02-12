Глава СКР поручил возбудить уголовное дело из-за буллинга школьника в Крыму

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением сироты из Крыма по вопросу совершения в отношении него противоправных действий. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

Фото: Информационный центр СК России

На единую многоканальную телефонную линию центра СКР обратился несовершеннолетний сирота из Республики Крым, который рассказал о том, что в одной из школ-интернатов его систематически подвергают буллингу. Обращения пострадавшего в компетентные органы результатов не принесли.

В ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Алина Зорина