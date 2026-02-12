На Кубани в 2025 году доля просроченной ипотеки выросла до 1,7%

Доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам в Краснодарском крае по итогам четвертого квартала 2025 года выросла до 1,69% против 0,61% годом ранее, сообщает «Движение.ру». Таким образом, показатель увеличился более чем в 2,7 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кубань вошла в число регионов с крупными рынками первичной недвижимости и ипотеки, где темпы роста просрочки превысили среднероссийские (+111%). Среди сопоставимых субъектов наиболее заметную динамику продемонстрировала Тюменская область — с 0,16% до 0,51% (+219%). В Республике Башкортостан показатель вырос с 0,15% до 0,44% (+193%), в Пермском крае — с 0,14% до 0,38% (+171%), в Приморском крае — с 0,09% до 0,21% (+133%), в Ставропольском крае — с 0,25% до 0,56% (+124%).

Отдельно аналитики отмечают Республику Крым, где доля просрочки увеличилась более чем в 4,5 раза — с 0,06% до 0,28% (+367%). При этом совокупный объем задолженности вырос примерно на треть, что, по оценке экспертов, свидетельствует скорее об ухудшении платежной дисциплины заемщиков, чем о сокращении рынка.

Максимальный прирост доли просроченной ипотеки зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе — с 0,03% до 0,19% (+533%). Существенная динамика также отмечена в Северной Осетии (с 0,17% до 1,05%, +518%) и Карелии (с 0,05% до 0,29%, +480%). В перечень регионов, где доля просрочки превысила 1%, вошли Республика Тыва (1,73%), Дагестан (1,47%), Ингушетия (1,29%), Карачаево-Черкесия (1,09%) и Северная Осетия — Алания (1,05%).

Снижение показателя зафиксировано лишь в четырех субъектах. В Ненецком автономном округе задолженность в размере 1 млн руб. была полностью погашена, и доля просрочки сократилась с 0,05% до нуля. В Псковской области показатель снизился с 0,27% до 0,22%, в Еврейской автономной области — с 0,17% до 0,14%, в Республике Марий Эл — с 0,17% до 0,15%.

В ряде регионов, где в 2024 году просроченной ипотеки не фиксировалось, к концу 2025 года она появилась: в Республике Алтай — 3 млн руб. (0,07%), в Ингушетии — 12 млн руб. (1,29%).

Рост отмечен и в крупнейших агломерациях. В Москве объем просрочки достиг 2,1 млрд руб. (рост доли на 71%), в Санкт-Петербурге — 0,9 млрд руб. (+68%), в Свердловской области — 345 млн руб. (+83%), в Новосибирской области — 474 млн руб. (+113%).

В целом по России объем просроченной задолженности по ипотеке на первичном рынке составил 18,2 млрд руб., а ее доля в совокупном портфеле достигла 0,4% — максимума с 2019 года. Годом ранее показатель равнялся 0,19%, минимальное значение фиксировалось в 2023 году (0,12%), после чего начался устойчивый рост.

Вячеслав Рыжков