Суд арестовал подстрекателя к стрельбе в техникуме Анапы

Анапский городской суд избрал меру пресечения для несовершеннолетнего, обвиняемого в подстрекательстве к убийству и покушении на убийство двух и более лиц. Заседание проходило в закрытом режиме, суд постановил поместить фигуранта под стражу на срок 1 месяц 29 суток — до 11 апреля 2026 года включительно, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Инцидент произошел 11 февраля: студент Анапского индустриального техникума открыл стрельбу при входе в учебное заведение. В здание его не пустил охранник, вызвавший полицию. В результате погиб один человек — сам охранник, еще двое получили ранения. Пострадавшую сотрудницу техникума госпитализировали в краевую больницу, ее состояние остается тяжелым, но стабильным. Состояние второго пострадавшего, студента, средней тяжести.

Расследование установило соучастника — одногруппника 17-летнего студента. По версии следствия, в ноябре 2025 года одногруппник был осведомлен о его планах нападения и якобы склонял к совершению особо тяжких преступлений. Уголовные дела объединены в одно производство, расследование ведет следственная группа СКР по Краснодарскому краю с участием опытных следователей и криминалистов.

Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего жителя Кубани, не обеспечившего надлежащее хранение огнестрельного оружия, которым завладел подросток для совершения преступлений (ч. 1 ст. 224 УК РФ).

